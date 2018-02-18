بوتفليقة: على الشباب الإستلهام من تضحيات الشهيد لبناء الجزائر

دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، فئة الشباب إلى “الاستلهام في مثل هذا اليوم من مثل الشهيد لكي نستمر في بناء جزائر العزة والكرامة.

هذا في رسالة قرأها نيابة عنه وزير المجاهدين اليوم الأحد بتمنراست بمناسبة اليوم الوطني للشهيد.

ودعا بوتفليقة الشباب أمام هذه التحديات النبيلة للبناء والتشييد، و المخاطر الموجودة في المحيط.

إلى “الاستلهام في مثل هذا اليوم من مثل الشهيد لكي نستمر في بناء جزائر العزة والكرامة.

الجزائر التي استشهد من أجلها مليون ونصف مليون من أعز أبنائها وبناتها”.

وأردف بوتفليقة، إنّ شابات وطننا المفدّى وشبانه، الذين عبروا عن تماسكهم وتلاحمهم، عبر التاريخ لن يحول بينهم وبين ما أرادوه حائل.

وهذا مهما كان لأنّ إراداتهم الفولاذية التي حققوا بها المعجزات كانت وما تزال وستبقى الطاقة المترجمة للعزيمة.

التي ورثوها عن الشهداء الأبطال الأمجاد الذين قدموا أروع الصور في الملاحم البطولية التي خاضوها عبر مختلف الأزمنة.”.

كما لفت رئيس الجمهورية إلى أنه “لا يحق لنا أن نحيي اليوم الوطني للشهيد وكفى.

بل يحق لنا أن نبدي بوضوح اعتزازنا وفخرنا بما خلده في وجداننا الشهداء والمجاهدون من مجد وشموخ.

لنكون في هذا الوجدان محصنين معززين وأقوياء في عالم نعرف جميعا تحدياته”.

مذكرا بأنه تم قطع أشواط كبيرة في تمكين أبناء الجزائر من شق طريقهم نحو الأهداف المنشودة ومن “الحفاظ على كل المكاسب المحققة. في ظلّ السلم والمصالحة الوطنية لترسيخ الثقة وتعزيز التماسك والتلاحم الوطني”.