بوتفليقة: على الشباب تنويع الإقتصاد لتحرير المحروقات من التبعية

وجّه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، رسالة إلى الشباب الجزائري، مغزاها أنّ الإرادة وحب الوطن يمكناننا دائما من التغلب على جميع المصاعب.

ومن قهر كل التحديّات مهما كان حجمها.

وقال الرئيس في رسالة وجّها إلى الشعب الجزائري بمناسبة عيد الإستقلال، أنّه رغم كلّ الإنجازات والخطوات التي قطعتها بلادنا.

ما زالت تنتظرنا معارك أخرى يجب أن ننتصر فيها، منها معركة تنويع الإقتصاد الوطني لكي نتحرّر من التبعيّة المفرطة للمحروقات ومعركة تعميق الديمقراطية وترقية الحس المدني.

لكي نستفيد من تعدد آرائنا، ولكي نعالج جميع النزاعات بطرق حضارية، ومعركة الحفاظ على الإستقلال الوطني.

وعلى سيادة القرار الجزائري في عالم مضطرب ومتقلّب.

وأضاف في نفس السياق، إنّها معارك تثقل كاهل بلادنا مثل غيرها من بلدان العالم، معارك تتطلب منا الإقتداء بالأسلاف الأمجاد.

ومعارك تتطلّب القيام بالعمل المشروع بالإعتماد على كافة قدرات الجزائر التي مازالت تنتظر توظيفا أفضل.

فلنكن جميعا أوفياء لتضحيّة الشهداء الأمجاد، ولنبني جزائر في مستوى تطلعاتهم وقدرات هذا البلد العظيم.

تلكم هي أحسن طريقة لنحيي بها، سنة بعد سنة، استرجاع استقلالنا الغالي، ونمجّد شهدائنا الذين حرروا وطننا المفدى، طريقة يبقى بها شبابنا الغالي أغلى مكسب الجزائر وصانع بنائها المستمر.