بوتفليقة: “على الولاة محاربة التصرفات الباطلة بكل قوة وجهد”

قال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إن الآفات الاجتماعية أصبحت متفشية في المجتمع وتتحوّل إلى طفيليات.

وأضاف الرئيس في رسالة قرأها نيابة عنه الأمين العام للرئاسة العقبي حبة، أن هذه الطفيليات تتحول إلى رشوة وبيروقراطية وتصرفات يراد بها الباطل.

وأكد الرئيس في ذات الرسالة، أن الولاة يلاقون في عملهم عناصر تسعى لتحقيق أهداف دنيئة.

موضحا في ذات الرسالة، أن هذه التصرفات لا يمكن التسامح معها ويجب على الولاة محاربتها بكل قوة وبكل جهدهم .

وأضاف الرئس، أنه يجب القضاء على هذه الأفة، لأن تحقيق أهدافنا لا يأتي إلا بالقضاء على المرض العضال.

مؤكدا في ذات الرسالة، أن الولاة مطالبون بتجسيد سياستنا العمومية ومكافحة الفئة المنحرفة التي لا تحركها سوى أنانيتها .