بوتفليقة: “عمل ولاة الجمهورية كعمل أفراد الجيش الوطني الشعبي وبقية أسلاك الأمن”

قال رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء إنّ المساس بمؤسسات الدولة هو مساس بالدستور.

ودعا خلال اجتماع الحكومة بولاة الجمهورية، في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عنه الأمين العام لرئاسة الجمهورية العقبي حبة، الجميع إلى الإلتفاف حول مؤسسات الجمهورية لحماية الوطن.

وأضاف الرئيس: “إن عمل ولاة الجمهورية كعمل أفراد الجيش الوطني الشعبي وبقية أسلاك الأمن، الذين لا يهدأ لهم بال في سبيل الذوذ عن هذه البلاد وحمايتها”.

وفي حديثه عن المسار التنموي، أكد أنه تم تحقيق الكثير في الماضي، وتحسين كل المؤشرات التنموية.

إلا أن الجزائر – يضيف الرئيس- مقبلة خلال المرحلة المقبلة على التوجه نحو مسار قوامه كسب رهان التوعية والفعالية الإقتصادية والإنخراط في مسار التنمية المستدامة.

وأكد لولاة الجمهورية “الدولة بجانبكم تشد على أيديكم ولن تدخر أي جهد من أجل مواصلة دعمها للمسار التنموي الوطني وتعميقه، غير عابئة بالحواجز والعقبات”.