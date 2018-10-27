بوتفليقة: “فقدنا صديقا عزيزا ورفيقا وفيا.. الفقيد عبد العزيز معاوي نذر حياته لخدمة الوطن”

بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، برقية تعزية لعائلة المجاهد عبد العزيز معاوي الذي وافته المنية عن عمر 89 سنة.

وأشاد الرئيس بمسيرة الفقيد التي كانت قدوة في العمل والتفاني في خدمة الواجب الوطني.

وقال: “شاء القدر أن يرحل عنا واحد من أبناء الجزائر البررة المغفور له بإذنه تعالى الأخ المجاهد عبد العزيز معاوي”.

و أضاف “إنه يرحل عنا في صمت تاركا لأبناء الجزائر مآثر مسيرة قدوة في العمل والتفاني في خدمة الواجب الوطني.”

وأورد أنه واحد من الذين نشأوا وترعرعوا في حضن الحركة الوطنية منشأ الرجال ومنبع الإرادة وحسن السلوك والخلق والجدية.

وقال إنه قاوم، وجد واجتهد في تنمية الوطن وترقيته كما دأب معظم أبناء نوفمبر، فلم يستكينوا للسهل ولم يلينوا للمحتل.

واسترسل “إنه لرزء عظيم أن نفقد صديقا عزيزا ورفيقا وفيا، وقامة ثورية نذر حياته لخدمة الوطن بلا احتساب”.

وقال إنه كان من المنافحين على قضية وطنه أيام الاستعمار، ومنازلته بكل الوسائل، وتألق في الدبلوماسية كوطني صرف وإطار كفء.

كما كان من خيرة وزراء الجزائر المستقلة، الذين أدوا واجبهم وأعطوا الوطن ولم يسألوه متاعا.

وختم بالقول “لكن ما حيلة المرء وهذا قدر المولى وقضاؤه جل جلاله، فبقلب يعتصر الأسى ولكن يعمره الإيمان بمشيئة الديان”.

في هذا الرزء الكبير-يضيف- لا أملك إلا التضرع إلى المولى أن ينزله مقاما عليا يرتضيه له في جنات الخلد والنعيم.