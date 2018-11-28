بوتفليقة: في هذه المراحل لا يمكن العودة للوراء

أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على ضرورة المضي قدما، وليس العودة إلى الوراء، والأخذ بمراحل انهزامية.

وقال رئيس الجمهورية بمناسبة لقاء الحكومة بالولاة، إن هذه المراحل التي وصلت إليها الجزائر، تليها الكثير من التحديات الأخرى.

وأشار الرئيس بوتفليقة، إلى أن الأمة تعلق آمال كبيرة، على الولاة، قائلا ” أنتم مطالبين بتعميق اللامركزية وتسيير الشأن المحلي بكل مسؤولية.

ودعا الرئيس الولاة، إلى الإرتقاء بالجدية على تنفيد برامج عمومية وتسيير الأهداف والمقاربة بالنتائج.

وأشار، الرئيس إلى أن الخطوط العريضة، مرسومة ومعروفة لدى الجميع وتم تدارسها مرارا وتكرارا.