بوتفليقة: قوانين دستورية لتكريس حقوق المرأة رغم العراقيل الذهنية

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن الدولة تعمل على تكريس حقوق المرأة، رغم العراقيل الذهنيةالموجودة في هذا الاتجاه.

وفي رسالة للرئيس قرأها عنه بالنيابة، وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن الدولة اتخذت قرارت دستورية وقانونية.

لمجابهة كل العر اقيل، ما جعل من المرأة الجزائرية في العقود الأخيرة طرفًا موجودا في الصرح البرلماني.

وكذا وفي الهيآت المنتخبة محليا، بمستوى ريادي.

معتبرا أن دور المرأة الجزائرية في مقاومة الاستعمار وكفاحها من أجل التحرر، كما أنها ساهمت في بناء مسار الجزائر المتسقلة في جميع المجالات.