بوتفليقة: لا تحصروا تمجيد الثورة في مناسبات معدودة

دعا الرئيس بوتفليقة الأسرة التربوية والإعلامية والثقافية إلى إدراج تمجيد الثورة التحريرية في صلب برامجنا التعليمية والانتاج الفني والثقافي والإعلامي.

وقال بوتفليقة في رسالته بمناسبة الذكرى 63 لإندلاع الثورة التحريرية، إنه لا يكفي حصر تمجيد الكفاح التحرري الوطني في مناسبات معدودات.

بل يجب أن يدرج هذا التمجيد في صلب البرامج التعليمية والانتاج الفني والثقافي والإعلامي.

كما دعا الرئيس الـمجاهدين الذين عايشوا وصنعوا كفاح الجزائريين إلى كتابة تاريخنا والتعريف به وتعليمه لا سيما ثورة نوفمبر.