بوتفليقة لخليفته: “أتمنى أن لا تتوقف المسيرة الوطنية”

أكد رئيس الجمهورية المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة وجهها للشعب الجزائري، أن قريبا سيكون للجزائر رئيس جديد.

ورجا بوتفليقة في الرسالة، الله أن يعين الرئيس الجديد على مواصلة تحقيق آمال وطموحات بناتها وأبنائها، اعتماد على صدق إخلاصهم.

مضيفا “وأكيد عزمهم على المشاركة الجادة الحسية الملموسة،من الآن فصاعد بمواصلة بناء بلادهم بالتشمير على سواعدهم وبسداد أفكارهم ويقظتهم المواطنية”.

وتابع مودعا شعبه”أجل،رغم الظروف المحتقنة،منذ 22 فيفري الماضي،أحمد الله على أني ما زلت كلي أمل أن المسيرة الوطنية لن تتوقف”.

وأشار”سيأتي من سيواصل قيادتها نحو آفاق التقدم والازدهار مولِيّا،وهذا رجائي،رعاية خاصة لتمكين الشباب والنساء من الوصول للوظائف السياسية والبرلمانية والإدارية”.

تابعا ” ذلك أن ثقتي كبيرة في قدرتهما على المساهمة في مغالبة ما يواجه الوطن من تحديات وفي بناء مستقبله”.