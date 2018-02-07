بوتفليقة للرئيس التونسي.. مواجهة تحديات استقرار المنطقة تستوجب تظافر الجهود

أكد الرئيس، بوتفليقة في برقية بعث بها اليوم الى نظيره التونسي، الباجي قايد السبسي، بمناسبة ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف.

أن التحديات والمخاطر التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة تستوجب منا، تظافر هودنا وإمكانياتنا وقدراتنا لمجابهتها والتصدي لها.

و قال الرئيس بمناسبة حلول الذكرى 60 لأحداث ساقية سيدي يوسف الخالدة .

أجدد الإعراب لفخامتكم، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي.

عن امتناننا وعرفاننا للشعب التونسي الشقيق على ما قدمه من تأييد ومؤازرة لثورتنا المجيدة.

وأضاف الرئيس إن ما شهدته ساقية سيدي يوسف إنما يشكل واحدة من أروع الملاحم البطولية للشعبين الجزائري والتونسي.

اللذين امتزجت دماؤهما الطاهرة لتجسد أبهى صور التآخي والتآزر دفاعا عن مبادئ الحرية والاستقلال ورفض همجية الاستعمار و عنجهيته الظالمة.