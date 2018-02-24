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بوتفليقة: مستعدون لدعم كل من يساهم في ترقية إقتصادنا

الوطني
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بوتفليقة: مستعدون لدعم كل من يساهم في ترقية إقتصادنا
بقلم مروة عيجاج

أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، حرصه على تنمية الاقتصاد الوطني بأدوات ناجحة، واستعداده لدعم كل من يساهم في هذا المجال.

وذلك من خلال الإعتماد على قطاع الفلاحة والسياحة واقتصاد الخدمات.

وذلك في رسالة له ألقاها وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح.

وقال ” يجب تشجيع المتعاملين على مواصلة تنمية قطاع السياحة، حتى يصبح مصدرا لا يستهان به من الإرادات الخارجية، الذي تعزز بلادنا.”

معتبرا “أن قطاع السياحة هو قطاع واعد يتيح لشباب فرصة العمل.”

داعيا” الحكومة أن تسهر على ترقية الانتاج الوطني، من خلال تأمين الشروط الكفيلة بتحسين جودة المنتوج الوطني.”

وكذا انتهاج سلوكا اقتصاديا طموحا، يحمي البلاد، ويؤسس سياستها على تحقيق النسيج الوطني الصناعي.

والتفاعل السليم بين المؤسسات العمومية والخاصة، وذلك في كنف إحترام أخلاقيات مصالح العليا للأمة.

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