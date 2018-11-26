بوتفليقة: من أولوياتنا الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين

أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الإثنين، أن قطاع الفلاحة عرف منذ عقدين تطورات ملحوظة.

بدأت منذ سنة 2000، أين تم تبني المخطط الوطني للفلاحة ليتم توسيعه لإعادة تنشيط تعاونيات الفلاحة.

مضيفا أن سياسة التوجيه الفلاحي سنة 2008 أمدّت القطاع بخارطة طريق ترمي إلى تحويل الفلاحة إلى محرك أساسي للإقتصاد.

مشيرا كذلك إلى أن رئيس الجمهورية ينصب إهتمامه من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ورصدت الدولة موارد مائية ومراقبة فعالة.

ومسح الديون الأساسية والإعفاء من الحقوق والرسوم.

كما سجل قطاع الفلاحة تطورات ملحوظة في مجال العقار الفلاحي وتشجيع الإستثمار والبحث على الأسواق الخارجية.