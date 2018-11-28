بوتفليقة: نلاحظ مراوغات سياسية مع اقتراب كل محطة سياسية هامة

قال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أنه خلال العقدين المنصرمين تم إخراج الأمة من فتنة التناحر وعودة البلاد إلى جادات التنمية.

مشيرا خلال رسالة قرأها عنه بالنيابة العقبي حبة، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، أثناء أشغال الجلسة الإفتتاحية للقاء الحكومة مع ولاة الجمهورية.

إلى أن المسؤولية للجميع والولاء للوطن لبناء جزائر العزة والكرامة.

خاصة وأنه تم إستلهام العزم من قيم نوفمبر والعمل على عودة البلاد إلى جادات التنمية لإعادة بناء ما امتنع في تخريبه الشر والدمار .

مضيفا أنه على الصعيد الأمني المصالحة الوطنية والعيش في سلام عنوانين رئيسيين لمقاربة استراتيجية لمحاربة الراديكالية.

والتطرف في العالم التي ولدت من رحم معاناة الشعب الأبي الذي أعطى درسا وأصبح بفضل التضحيات مرجعا لإخماد الفتنة والقضاء على الكراهية.

مضيفا أننا نلاحظ مراوغات سياسية مع اقتراب كل محطة سياسية هامة بهدف إستقرار البلاد والنيل من عزيمة أبنائنا.