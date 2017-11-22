بوتفليقة يأمر الحكومة بتسديد مستحقات المؤسسات  

دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة إلى اتخاذ لاجراءات اللازمة من أجل ضمان تسديد الديون المستحقة لدى مؤسسات الدولة.

وجاء في بيان مجلس الوزراء أن رئيس الجمهورية أعطى تعليمات للحكومة لاتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل ضمان التسديد الفوري للديون المستحقة.

لدى المؤسسات العمومية والخاصة والاجنبية التي قدمت للدولة خدمات سواء كانت سلعا ام انجازات.

ويذكر أن مشروع قانون المالية 2018 الذي سيطرح الأسبوع المقبل لتصويت أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

يتضمن في ميزانية تجهيزه غلاف مالي يقدر بـ 400 مليار دج خصص لتسديد ديون الدولة وفروعها لدى المؤسسات الجزائرية و الأجنبية.