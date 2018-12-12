بوتفليقة يأمر بتحويل ملف إنجاز المدينة الجديدة “بوغزول” بالمدية إلى الولاية

أمر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بتحويل ملف إنجاز المدينة الجديدة “بوغزول” بالمدية إلى مصالح الولاية

وحسب بيان مصالح ولاية المدية، اليوم الأربعاء، فقد عقد مساء الثلاثاء، اجتماع بمقر الولاية برئاسة عباس بداوي والي ولاية المدية.

وبحضور الأمين العام لوزارة السكن والعمران و المدينة كمال بلجود ورئيس المجلس الشعبي الولائي والأمين العام للولاية والمدراء الولائيين.

حيث تناولوا فيه عملية تحويل ملف إنجاز المدينة الجديدة “بوغزول” بالكامل الى مصالح الولاية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.

وأكد الأمين العام للوزارة، على أن تحويل ملف المدينة الجديدة أتخذ لتحقيق مزيد من الإنجازات محليا، بما تمتاز به اللامركزية من مرونة في التسيير وسهولة في اتخاذ القرار.

وألح على ضمان الإستمرارية في أشغال إنجاز المدينة والمحافظة على مختلف المرافق المنجزة بها.

مؤكدا أن المؤسسة المكلفة بإنجاز مدينة بوغزول ،تحت تصرف مصالح الولاية لتقديم كل التسهيلات لإتمام عملية التحويل.

وقد قدم مدير المؤسسة حوصلة عن وضعية الأشغال المنجزة وقيد الإنجاز، حيث قدرت نسبة الإنجاز بحوالي 76%.

وعدد جملة من المنشآت المنجزة إضافة إلى الأراضي المغروسة بأشجار الزيتون والمساحة المخصصة كمنطقة للنشاطات والمقدرة بحوالي 165 هكتار و6 مناقب .

وأوضح الوالي أن تحويل ملف المدينة الجديدة تحد كبير، كما رسم مسارا لإنجاح عملية التحويل تمثلت في ضرورة دراسة عملية التحويل ضمن ملتقيات علمية تقنية وجلسات تنسيقية بين مختلف المصالح.

وطلب من المدراء كل في قطاعه بالنزول للميدان لجرد المنجزات، مع الحرص على منشآت المدينة من أي محاولة للعبث بها.

داعيا إلى العمل بجهد منسق بين الجميع في إطار واحد، لاستكمال الإنجاز من جهة، ومن أجل تقديم الاقتراحات الصائبة لترقية هذا الصرح العمراني الكبير من جهة أخرى.

كما دعا الجميع للسهر على المرافق كل حسب قطاعه، والعمل على استكمال من لم يكتمل منها بتسخير كل الموارد الذاتية الممكنة .

و في الأخير أكد الوالي على بذل جهد مضاعف والإحساس بالمسؤولية الملقاة على كاهل الجميع.

ودعاهم ليكونوا في مستوى الثقة التي جعلها فيهم رئيس الجمهورية، وألح مجددا على العمل برؤية واحدة منسقة، والابتعاد على القطاعية والنظر من زاوية واحدة.