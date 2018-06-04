«بوتفليقة يتابع الخضر.. الأكيد أنه ليس سعيدا وطلبت من زطشي اتخاذ إجراءات عاجلة»

رفض انتقاد لاعبي «الخضر».. بيراف:

أكد رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف، أن الوضعية التي يمر بها المنتخب الوطني من الأكيد أنها لا تعجب الرئيس بوتفليقة، الذي يتابع المنتخب الوطني بدقة، وكشف ما دار بينه وبين رئيس الفاف خير الدين زطشي من حديث عن ذلك، حيث طالبه بإجراءات سريعة وصارمة.

وقال رئيس «الكوا»: «تكلمت مع رئيس الفاف خير الدين زطشي حول المنتخب الوطني بكل أخوة، وقلت له إن عليه اتخاذ إجراءات صارمة بسرعة، لأن الجمهور ليس سعيدا بما يحدث، والرئيس بوتفليقة يتابع الخضر بدقة والأكيد أنه ليس سعيدا»، وأضاف: «يجب مراجعة الأمور بسرعة حتى يعود المنتخب إلى سابق قوته، لن أنتقد اللاعبين لأنني كنت رياضيا سابقا في المنتخب الوطني، ولكنني لست معجبا بالطريقة التي يسير بها المنتخب».

وتابع قائلا عند نزوله أمس ضيفا على تلفزيون «النهار»: «حان الوقت لنعود ونشاهد أنفسنا في المرآة حتى نرى أنفسنا جيدا ونرى أخطاءنا ونتخذ الإجراءات الصارمة، وهذا من أجل عودة المنتخب إلى قوته السابقة، علينا مراجعة الأمور بسرعة، لأنه من غير المعقول خسارة مباراة مثل هذه».

«أتمنى أن يفكّر زطشي في عنتر يحيى مستقبلا»

نصح رئيس «الكوا»، مصطفى بيراف، رئيس الفاف خير الدين زطشي، بالتفكير في بطل أم درمان وصخرة دفاع الخضر الأسبق عنتر يحيى، وقال: «عنتر يحيى قدم الكثير للجزائر ويستحق التكريم، وأتمنى أن يفكر فيه زطشي مستقبلا».

وعن تكريمه من طرف اللجنة الأولمبية أضاف بيراف: «اخترنا عنتر يحيى لتكريمه بالوسام الأولمبي، نظير ما قدمه للجزائر، فهو مثال للشباب الجزائري بأخلاقه وروحه الوطنية».

وأشاد بيراف بالظروف الجمعية العامة لـ«الكوا» التي انعقدت أول أمس: «أشغال الجمعية العامة جرت في أحسن الظروف، وهذا دليل على عودة المياه إلى مجاريها، المصادقة على التقريرين المالي والأدبي كانت بالإجماع، ولم يتم تسجيل أي صوت معارض أو ممتنع، وهو دليل آخر على عودة الأمور إلى مجاريها».