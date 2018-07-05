بوتفليقة يترحم على أرواح شهداء الثورة بمقبرة العالية

ترحم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الخميس، بمربع الشهداء بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة.

على أرواح شهداء ثورة الفاتح نوفمبر 1954، وذلك بمناسبة الذكرى الـ56 لعيدي الإستقلال والشباب.

و بعد أن استعرض تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية.

قام رئيس الجمهورية، بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري وقرأ فاتحة الكتاب، ترحما على أرواح شهداء ثورة التحرير المجيدة..

و قد حضر هذه المراسم رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح و رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة.

بالإضافة إلى الوزير الأول، أحمد أويحيى و رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي و وزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الطيب

بلعيز.

و كذا نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبيي الفريق، أحمد قايد صالح، و وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل.

و وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، و وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، ووزير المالية عبد الرحمان راوية.

وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، و وزير الشباب و الرياضة، محمد حطاب، و الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، السعيد عبادو.