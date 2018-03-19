بوتفليقة: يجب المساهمة في الحركة الديمقراطية التعددية

دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الجميع إلى المساهمة في الحركة الديمقراطية التعددية في البلاد مع جعل الجزائر والمصالح العليا لشعبها فوق الجميع.

و قال رئيس الجمهورية في رسالة قرأها عنه وزير المجاهدين الطيب زيتوني اليوم بالنعامة أنه “يحق للساحة السياسية الوطنية أن تعرف صراعا في البرامج.

و كذا سعي الجميع للوصول إلى الحكم،غير أنه من واجب الجميع المساهمة في هذه الحركة الديمقراطية التعددية.

مع جعل الجزائر والمصالح العليا لشعبها فوق الجميع”.

و ناشد بوتفليقة الجزائريين و الجزائريات الإستلهام من سيرة الأسلاف، الشهداء منهم و المجاهدين .

وأن “يتمعنوا في مختلف الأحداث التي واجهتها البلاد بنجاح منذ استعادة استقلالنا وسيادتنا الوطنية”.

مسجلا قناعته بأنه “في استطاعة بلادنا أن تجتاز بسلامة وانتصار مصاعبنا المالية الحالية والظرفية.

كما دعاهم أيضا إلى الاستلهام من عيد النصر “للانتصار على التخلف والتردي والتشتت, واجتياز الأزمات والظروف الصعبة.

وهذا برص الصفوف وحشد الطاقات، والاقتداء بمثال الأسلاف الأمجاد وضمان وحدتنا الوطنية وسيادة قرارنا في جميع المجالات داخليا وخارجيا.