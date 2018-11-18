بوتفليقة يجدد عزمه على توطيد علاقات الأخوة والتضامن مع المغرب

جدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عزمه على توطيد علاقات الأخوة مع المغرب والتضامن بين الشعبين.

حيث بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، برقية تهنئة إلى العاهل المغربي محمد السادس،جدد له من خلالها عزمه “الراسخ

على توطيد وشائج الأخوة وعلاقات التضامن التي تربط الشعبين”ّ، وهذا بما يمكن من “إرساء علاقات ثنائية أساسها الاحترام المتبادل”.

وجاء في برقية الرئيس بوتفليقة: “يسعدني، والشعب المغربي الشقيق يحيي الذكرى الثالثة والستين لاستقلاله المجيد, أن أعبر لجلالتكم عن أخلص التهاني وأزكى التبريكات, راجيا من الله العلي القدير أن يحفظكم وأسرتكم الملكية الشريفة، ويديم عليكم نعم الصحة والسعادة والهناء, ويحقق للشعب المغربي المزيد من التقدم والازدهار تحت قيادتكم الرشيدة”.

وأضاف رئيس الجمهورية، “وأغتنم هذه المناسبة المجيدة لأستحضر بكل تقدير، و إكبار ما سجله التاريخ من صفحات مشرقة للتضحيات الجسام التي بذلها المغاربة تحت قيادة جدكم الراحل الملك محمد الخامس, تغمده الله بواسع رحمته، والتي توجها إعلان الاستقلال واسترجاع الشعب المغربي الشقيق لسيادته”.

وخلص رئيس الجمهورية إلى القول:”هذا ولا يفوتني أن أجدد لكم ما يحدوني من عزم راسخ على توطيد وشائج الأخوة وعلاقات التضامن التي تربط شعبينا الشقيقين بما يمكننا من إرساء علاقات ثنائية أساسها الاحترام المتبادل وبما يخدم طموحهما إلى الرقي والنماء والعيش في منعة ورفاه”.