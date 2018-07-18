بوتفليقة يجري حركة واسعة وسط رؤساء المجـــــالس والنـواب العـاميـن

أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حركة واسعة في سلك القضاء، مست رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، إلى جانب رؤساء المحاكم الإدارية، حيث شملت الحركة معظم الولايات، في حين استثنت النائب العام ورئيس مجلس قضاء العاصمة، حيث تأتي هذه الحركة الواسعة بعد سنة واحدة فقط من حركة أخرى مست ذات السلك.

ومست الحركة 13 رئيس مجلس قضاء و8 نواب عامين لدى مجالس القضاء، فضلا عن 9 محاكم إدارية مستها الحركة بتعيينات على مستوى منصب رئيس المحكمة، وحالات على مستوى منصب محافظ دولة لدى المحاكم الإدارية، لتصل بذلك المناصب التي مستها الحركة إلى 33 قاضيا ونائبا عاما ورئيس محكمة إدارية ومحافظ دولة. وعرفت الحركة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، ترقية لعدد من رؤساء المحاكم والمستشارين، وتعيينهم بمنصب رؤساء لمجالس قضائية، حيث شملت الحركة رؤساء المجالس القضائية والنواب العامون وكذا رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، كما تم تحويل رؤساء مجالس من ولاية إلى أخرى.ومن المعنيين بالحركة، سعيدي محمد رئيس مجلس قضاء أدرار، الذي عين رئيسا لمجلس قضاء الأغواط، وبن عمارة إسماعيل الذي كان رئيسا لمجلس قضاء خنشلة عين رئيسا لمجلس قضاء باتنة، فضلا عن ترقية أوشافع حاج علي الذي كان يشغل منصب رئيس محكمة معسكر إلى رئاسة مجلس قضاء جيجل.وشملت الحركة أيضا غيرون محمود رئيس مجلس قضاء المسيلة الذي عين رئيسا لمجلس قضاء تبسة، وزادي بوجمعة الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس قضاء المدية الذي عين رئيسا لمجلس قضاء سطيف، في حين لم تمس الحركة رؤساء عدة مجالس أخرى وكذا نواب عامين.ومن الأسماء المعنية بالحركة ممن تم ترقيتهم أيضا، نوخة علي رئيس محكمة قسنطينة الذي عين رئيسا لمجلس قضاء إليزي، وتعيين درفوف علي الذي كان يشغل منصب رئيس للمحكمة الإدارية بسعيدة رئيسا لمجلس قضاء بومرداس.

قائمة المعنيين بحركة رئيس الجمهورية في سلك القضاء

أولا – في وظيفة رئيس مجلس قضاء:

1- سعيدي محمد، رئيس غرفة بمجلس قضاء أدرار، يعين رئيسا لمجلس قضاء الأغواط.

2- بن عمارة اسماعيل، رئيس مجلس قضاء خنشلة، يعين رئيسا لمجلس قضاء باتنة.

3- عزيون محمود، رئيس مجلس قضاء المسيلة، يعين رئيسا لمجلس قضاء تبسة.

4- حاج علي أوشافع، رئيس محكمة معسكر، يعين رئيسا لمجلس قضاء جيجل.

5- زادي بوجمعة، رئيس مجلس قضاء المدية، يعين رئيسا لمجلس قضاء سطيف.

6- منصور أحمد، رئيس مجلس قضاء الأغواط، يعين رئيسا لمجلس قضاء المدية.

7- بودربالة محمد، رئيس مجلس قضاء تبسة، يعين رئيسا لمجلس قضاء المسيلة.

8- ميسوري عمارة، مستشار دولة بمجلس الدولة، يعين رئيسا لمجلس قضاء معسكر.

9- نوخة علي، رئيس محكمة قسنطينة، يعين رئيسا لمجلس قضاء إليزي.

10- درفوف محمد، رئيس المحكمة الإدارية بسعيدة، يعين رئيسا لمجلس قضاء بومرداس.

11- معمرية لزهاري، رئيس مجلس قضاء إليزي، يعين رئيسا لمجلس قضاء الطارف.

12- بولسينة أحسن، مستشار بالمحكمة العليا، يعين رئيسا لمجلس قضاء خنشلة.

13- بوحدي نصيرة، رئيسة مجلس قضاء الطارف، تعين رئيسا لمجلس قضاء عين الدفلى.

ثانيا – في وظيفة نائب عام لدى مجلس القضاء:

1- بلخلفة إسماعيل، وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء أدرار.

2- بلعيدي أحمد، نائب عام مساعد أول لدى مجلس قضاء جيجل، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء تبسة.

3- بوشنافة الطيب، نائب عام مساعد أول لدى مجلس قضاء عين تموشنت، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس.

4- طاشوش عبد القادر، نائب عام مساعد أول لدى مجلس قضاء وهران، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء ورقلة.

5- موسى الأخضر، نائب عام لدى مجلس قضاء أدرار، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء خنشلة.

6- ناصف الحسين، نائب عام لدى مجلس قضاء عين الدفلى، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء تيبازة.

7- عوادي لخضر، نائب عام لدى مجلس قضاء عين تموشنت، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء عين الدفلى.

8- موصرف بن حفصة نور الدين، رئيس غرفة بمجلس قضاء وهران، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء عين تموشنت.

ثالثا- في وظيفة رئيس محكمة إدارية:

1- زمعيش محمد، رئيس محكمة غليزان، يعين رئيسا للمحكمة الإدارية بالأغواط.

2- بلعز صالح، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بباتنة، يعين رئيسا للمحكمة الإدارية بباتنة.

3- واضح حضري، مستشار دولة بمجلس الدولة، يعين رئيسا للمحكمة الإدارية بالبليدة.

4- خراز حكيمة، مستشارة بالمحكمة الإدارية بتمنراست، تعين رئيسا للمحكمة الإدارية بتمنراست.

5- سليماني فريدة، رئيسة المحكمة الإدارية بالبليدة، تعين رئيسا للمحكمة

6- يونس محبوبة، رئيسة غرفة بالمحكمة الإدارية بسكيكدة، تعين رئيسا للمحكمة الإدارية بجيجل.

7- سيد لخضر سعيد، رئيس غرفة بمجلس قضاء تيارت، يعين رئيسا للمحكمة الإدارية بسعيدة.

8- حايطي مصطفى، مستشار بالمحكمة الإدارية بإليزي، يعين رئيسا للمحكمة الإدارية بإليزي.

9- بوسنان مصمودي، رئيس غرفة بمجلس قضاء قسنطينة، يعين رئيسا للمحكمة الإدارية بخنشلة.

رابعا – فـي وظيفــة محافـــظ الدولـة لـــدى محكمـــة إداريــــة:

1- زان محمد، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بغرداية، يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بباتنة.

2- حيادري بوسكرين، رئيس غرفة بمجلس قضاء تيارت، يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بسعيدة.

3- طالب محمد بن بوزيد، مستشار بمجلس قضاء سطيف، يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بغرداية.