بوتفليقة: يحقّ للدولة والشعب الإفتخار بالصحافة بجميع أشكالها

أكّد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أنه يحق للدولة وللشعب الجزائري أنّ “يفتخر” بالمستوى الذي بلغته الصحافة الوطنية.

وأوضح بوتفليقة عشية الإحتفال باليوم الوطني للصحافة المصادف لـ 3 ماي، أنّه يحق الإفتخار بالصحافة بجميع أشكالها في التقدم والعصرنة.

و كذا الإستفادة من مساهمة الإعلام في مغالبة هذه التحديات.

كما أكّد على افتخار الجزائر بكونها في طليعة الدول التي تحترم حقوق هذه المهنة النبيلة و لا تدخر أي جهد من أجل ترقيتها.

و أضاف رئيس الدولة، في هذا السياق، أنه يحق للجزائر أنّ “تعتز بتخليص تشريعها من كل عقوبة سالبة للحرية على الجنحة التي قد يرتكبها الصحفي.

كما يحق لها أن تفتخر بخلوها من أي صحافي مسجون بسبب تأديته مهمته الإعلامية”.