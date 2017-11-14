بوتفليقة يدعو الشباب لمواكبة العصر في مجال المقاولاتية

أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أنّ الشباب الجزائري يُعد رصيدا ثمينا للبلاد وطاقة متجددة لإنتاج الأفكار والمبادرات.

التي تواكب العصر في كل المجالات، خاصة مجال المقاولاتية الذي تراهن عليه الجزائر لدفع عجلة التنمية.

الرئيس بوتفليقة في رسالة للشباب قرأها نيابة عنه المستشار محمد علي بوغازي بمناسبة الأسبوع المقاولاتي.

حيث دعا الشباب إلى استغلال كل الآليات المكلفة بمرافقة مشاريع المقاولاتية.

مؤكدا حرصه على النهوض بالشباب، باعتباره طاقة ومصدر إبداع وقوة أفكار.

وأضاف: “ولأننا نعيش عصر التكنولوجيا المتسارعة، حرصت الدولة الجزائرية على توفير مستلزمات الشروط التعليمية في مجال المقاولاتية”.