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بوتفليقة يدين الاعتداء الارهابي الذي وقع أمس بفرنسا

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بوتفليقة يدين الاعتداء الارهابي الذي وقع أمس بفرنسا
بقلم إيمان علي إسماعيل

 بعث رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة لنظيره الفرنسي، برقية تعزية على إثر الاحتجاز الإرهابي لرهائن الذي شهدته ناحية تراب (جنوب فرنسا).

وأعرب الرئيس بوتفليقة عن تضامن و تعاون الجزائر “الفاعلين” مع فرنسا حيال تهديدات الإرهاب و جرائمه.
وكتب رئيس الجمهورية في برقيته: “تلقيت بعميق الاستنكار نبأ الاحتجاز الإرهابي لرهائن الذي طال ناحية تراب”.

و” خلف ضحايا من بين الساكنة و قوات الأمن”.

منها ضابط في الدرك تحلى بالبطولة و التضحية فأنقذ واحدا من الرهائن”.
و أكد الرئيس بوتفليقة أن الجزائر “لتدين شديد الإدانة هذه الجريمة المقيتة التي جاءت”.

و يا للأسف ، يضيف الرئيس، لتذكر المجموعة الدولية قاطبة, بأن آفة الإرهاب تستدعي تصد دولي متضامن تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة.

معربا عن تضامن و تعاون الجزائر “الفاعلين” مع “فرنسا الصديقة حيال تهديدات الإرهاب و جرائمه”.
وخلص رئيس الدولة إلى القول “في هذا الظرف الأليم, أتقدم, باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بأخلص تعازينا لكم و لأسر الضحايا و سائر الشعب الفرنسي”.


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