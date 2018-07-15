بوتفليقة يهنئ ماكرون بعد تتويج المنتخب الفرنسي بكأس العالم 2018

هنأ رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأحد نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عقب فوزمنتخب بلاده بالطبعة ال21 لكأس العالم لكرة القدم بروسيا.

وكتب بوتفليقة في برقية بعثها لنظيره الفرنسي”إثر فوز المنتخب بلاده لكرة القدم بالطبعة 21 لكأس العالم.

“يسرني أيما سرور أن أعرب لكم، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، عن تهانينا الحارة”.

“راجيا أن تبلغوا من حققوا هذا الإنجاز التاريخي مدى إعجابنا بكونهم أضفوا بشجاعتهم وتضامنهم المثاليين على كأس منافسات العالم ميزة خاصة في مختلف مراحلها”.

مضيفا: “بتفانيه وبسخائه بالجهد الذي بذله طوال البطولة شق الفريق الفرنسي طريقه نحو الفوز النهائي، باعثا بذلك السرور في قلوب هواة كرة القدم في كل العالم”.

واستطرد رئيس الجمهورية مخاطبا نظيره الفرنسي: “وإنني لمتيقن من أن الفوز الذي حققته فرنسا خلال منافسة كأس العالم لكرة القدم.

بغض النظر عن القيم المثالية التي قدمها للعديد من أجيال الرياضيين والمعجبين, يعتبر عاملا قويا من عوامل ترقية وتطوير الأواصر بين شبابنا.

والتفافهم حول القيم الأساسية كالسلم والاحترام والصداقة والتضامن.