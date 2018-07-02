بوتفليقة يوقع على 5 مراسيم تتضمن التصديق على إتفاقيات تعاون مع عدة دول 

وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على 5 مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على اتفاقيات تعاون بين الجزائر وعدد من الدول.

وفي بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الاثنين، يتضمن المرسوم الاول التصديق على الاتفاق حول خدمات النقل الجوي بين الحكومتين الجزائرية والإيطالية.

والموقع بالجزائر بتاريخ 22 جانفي سنة 2013.

بينما المرسوم الثاني يتعلق بالتصديق على إتفاق تعاون بين الحكومتين الجزائرية والمالية الاول في مجال النفط والغاز.

والثاني في مجال الطاقة، الموقع عليهما بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2016 .

في حين المرسوم الثالث التصديق على الاتفاق بين الحكومتين الجزائرية والبولونية.

والمتضمن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني.

والذي تم التوقيع عليه بالجزائر بتاريخ 25 نوفمبر سنة 2017 .

وأخيرا يخص المرسوم الخامس اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين الجزائر والكويت، الموقعة بمدينة الكويت بتاريخ 2 أكتوبر سنة 2013.