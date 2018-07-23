بوتفليقة يُشرف على مراسم اليمين الدستورية بالمجلس الدستوري

أشرف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الإثنين على مراسم اليمين الدستورية لـ5 أعضاء جدد بالمجلس الدستوري.

الأعضاء الجدد: سليمة مصراتي، شادية رحاب، محمد رضا أوسهلة، خديجة عابد، ومحمد عدة جلول.

التعيينات الجديدة هذه أتت في إطار الرؤية المستقبلية للقوانين التنظيمية للمجلس الدستوري

التي أعلن عنها وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، منتصف شهر جوان الفارط.

خلال مناقشته القانون العضوي المتعلّق بالدفع بعدم دستورية القوانين، من المجلس الشعبي الوطني لتحديد شروط وكيفيات هذا الإجراء.

أين أكد أيضا أن الجزائر عازمة على تعزيز الحقوق والحريات، تجسيدا لدولة القانون.

وهذا حرصا على تنفيذ برنامج رئيس الرئيس بوتفليقة الرامي إلى إصلاح العدالة في إطار تعزيز الحقوق والحريات عن طريق استراتيجية موجهة نحو المواطن.