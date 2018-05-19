بوتفليقة يُعزي الرئيس الكوبي على إثر تحطم طائرة مدنية ووفاة غالبية ركابها  

وجّه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، برقية تعزية لرئيس مجلس الدولة ومجلس الوزراء لجمهورية كوبا،ميغال دياز كانال برموديز.

على إثر حادث تحطم طائرة مباشرة بعد اقلاعها من المطار الدولي خوسي-مارتي بهافانا مخلفا عدة خسائر بشرية.

وكتب الرئيس بوتفليقة في برقيته “تلقيت ببالغ الحزن و الأسى خبر الحادث المروع.

لتحطم طائرة ركاب من طراز بوينغ 737-200 مباشرة بعد اقلاعها من المطارالدولي خوسي-مارتي بهافانا مخلفا عدة خسائر بشرية”.

وأضاف الرئيس “في هذا الظرف العصيب لا يسعني سوى أن أعبر لكم باسم الجزائر حكومة وشعبا.

وأصالة عن نفسي عن تعازي الخالصة لكم ولحكومتكم وللشعب الكوبي الصديق.

وكذا بأصدق مشاعر المواساة و التعاطف مع عائلات الضحايا”.

وأكد بوتفليقة “أمام هذه المحنة التي ألمت بالشعب الكوبي الصديق أؤكد لكم السيد الرئيس تضامن ودعم الجزائر التام”.

وخلص الرئيس بوتفليقة إلى القول “إذ أجدد لكم أصدق التعازي اثر هذه الفاجعة الأليمة.

تقبلوا مني السيد الرئيس وصديقي العزيز أسمى عبارات التقدير”.