بوتفليقة يُوّقع على سبعة مراسيم رئاسية

وقّع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم، على سبعة مراسيم رئاسية، تتضمن التصديق على اتفاقيات تعاون بين الجزائر و كل من إيطاليا، فرنسا، التشاد.

وأشار بيان لرئاسة الجمهورية اليوم، إلى أن المراسيم تتضمن التصديق على”اتفاق التعاون في ميدان النقل البحري بين الجزائر وإيطاليا،

الموقع بالجزائر في 14 نوفمبر 2012″.

ويتعلق المرسوم الثاني بالتصديق على “الإتفاق بين الجزائر وفرنسا بشأن تبادلات الشباب الناشطين،

الموقّع بباريس بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2015″.

أما المرسوم الثالث فيخّص التصديق على”الإتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجزائر والتشاد ،

الموقّعة بالجزائر بتاريخ 7 مارس 2016”.

في حين يتعلق المرسومان الرابع والخامس على التوالي، بـ”لتعاون القضائي في المجال الجزائي”،

و “الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين” بين نفس الطرفين، الموقعان في نفس التاريخ سالف الذكر.

ووقع رئيس الدولة أيضا على “اتفاق التعاون بين الجزائر ومالي في مجال الصحة، الموقّع ببماكو

بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2016”.

أما المرسوم الأخير فيتضمن التصديق على “اتفاق المقر بين الجزائر والمنظمة العربية للتنمية الزراعية بخصوص استضافة المكتب الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية،

في منطقة المغرب العربي، الموقّع بالجزائر بتاريخ 26 أكتوبر 2016″، يضيف المصدر ذاته.