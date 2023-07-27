بوتمان: “أسعى لاستغلال خبرتي من أجل تقديم الإضافة اللازمة لشباب بلوزداد”

سجّل المستقدم الجديد لشباب بلوزداد، زين الدين بوتمان، التحاقه أمس الأربعاء، بتعداد فريقه الجديد بالسعودية.

وفور وصوله، صرح بوتمان للصفحة الرسمية للشباب: “التحقت بالسعودية للانضمام إلى شباب بلوزداد، بعدما وفرت لي الإدارة كل التسهيلات الازمة”.

كما أضاف: “أسعى لاستغلال الخبرة التي اكتسبتها في تونس خلال السنوات الثلاث الماضية، من أجل تقديم الإضافة اللازمة لشباب بلوزداد”.

وتابع زين الدين بوتمان: “بدأت التحضيرات قبل فترة في تونس، وسأواصل العمل هنا رفقة الشباب من أجل التحضير للموسم الجديد”.

يذكر أن فريق شباب بلوزداد، متواجد بالسعودية، للمشاركة في منافسة كأس الملك سلمان للأندية العربية.