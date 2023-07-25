بوتمان :”سنعمل على إهداء شباب بلوزداد البطولة الخامسة “

أبدى الوافد الجديد لفريق شباب بلوزداد زين الدين بوتمان سعادته الكبير لحمله قميص حامل لقب البطولة لرابع مرة على التوالي هذا الموسم.

وقال زين الدين بوتمان في تصريح للصفحة الرسمية ، اليوم الثلاثاء “المفاوضات كانت سهلة، جئت إلى فريق كبير وأسعى لتقديم الإضافة المرجوة مني”.

كما أضاف بوتمان “سأعلم على تقديم مستواي الكبير، شباب بلوزداد مسيطر عل البطولة، ولما سنعمل على الفوز بالبطولة الخامسة”.

وختم اللاعب السابق للنجم الساحلي “جمهور شباب بلوزداد معروف و يحب فر يقه جيدا، أطالبهم بمواصلة تقديم السند للفريق و اللاعبين حتى نقدم ما علينا”.

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