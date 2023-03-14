بوتمان محل أطماع أندية من الليغ1 الفرنسية

دخل المهاجم السابق لنصر حسين داي، والمحترف حاليا في نادي النجم الساحلي التونسي، زين الدين بوتمان، ضمن اهتمامات فريقين ينشطان في الليغ1 الفرنسية.

وأفادت تقارير صحفية تونسية، بأن بوتمان، مرشح بقوة للاحتراف الموسم المقبل في الدوري الفرنسي، لاسيما وأن إدارة النجم الساحلي لا تعارض الفكرة.

وفي هذا الصدد، كشف موقع “المغرب” التونسي، بأن إدارة النجم لا تمانع رحيل اللاعب في الميركاتو الصيفي بشرط ان يكون العرض المادي مناسب للفريق.

أما عن هوية الفريقين الفرنسيين، فقد أكد المصدر ذاته، بأن الأمر يتعلق بكل من تولوز ورين.

كما أكد الموقع التونسي، بأن ثنائي الليغ1، يراقب بوتمان منذ فترة ومن المنتظر ان يرسل الفريقان مبعوثين لمعاينة اللاعب عن قرب في مرحلة “البلاي أوف” التونسية.