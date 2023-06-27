بوتمان يتوج بالبطولة التونسية رفقة النجم الساحلي

تمكن المهاجم الجزائري زين الدين بوتمان من قيادة فريق النجم الساحلي للتتويج بالبطولة التونسية، اليوم الثلاثاء، بعد الاكتفاء بالتعادل أمام اتحاد بن قردان.

وأنهى الجزائري المتألق في صفوف “ليتوال” من تقديم موسم استثنائي حيث شارك في اغلب مباريات الموسم، الذي حسم اليوم لصالح فريقه الذي حصد 31 نقطة متصدرا للبطولة المحلية.

كما شارك بوتمان أساسيا في المباراة وقدّم ما عليه تحت أنظار المدرب فوزي البنزرتي الذي أقيل من العارضة الفنية لفريق مولودية الجزائر في وقت سابق.

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