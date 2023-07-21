بوتمان يقرر البقاء في النجم الساحلي

عاد المهاجم الجزائري زين الدين بوتمان إلى أجواء التحضيرات للموسم المقبل رفقة فريقه الحالي النجم الساحلي ليضع حدا لجميع الشائعات.

وتواجد زين الدين بوتمان في التدريبات ليؤكد بقائه بشكل شبه رسمي في الفريق الحائز على البطولة التونسية الموسم الماضي.

كما كشف الإعلام التونسية، أن اللاعب سيبقى في الفريق، بعدما تأكد تسلّم مستحقاته المالية العالقة منذ المومس الماضي.

يشار، إلى أن عدد من الفرق كانت للظفر بخدماته أبرزها شبيبة القبائل وشباب بلوزداد.

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