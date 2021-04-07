بوتمان يُسجل دوبلي مع النجم الساحلي ومزياني حاسم

سجل أمسية اليوم الأربعاء اللاعب الجزائري “زين الدين بوتمان” “دوبلي” مع فريقه الجديد النجم الساحلي التونسي.

“ليتوال” فاز على الضيف شبيبة القيروان بخماسية كاملة مُقابل هدف وحيد في الجولة ال23 من الدوري التونسي.

اللاعب السابق لفريق نصر حسين داي سجل الهدفين الرابع و الخامس للنجم الساحلي في الدقيقتين ال49 وال64.

الجزائري الآخر الطيب مزياني قدم التمريرة الحاسمة في الهدف الرابع ليصل لتمريرته الحاسمة الثانية اضافة الى تسجيله 6 أهداف في 6 مُباريات مع النجم الساحلي هذا الموسم.