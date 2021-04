بوتمان يُسجل دوبلي مع النجم الساحلي ومزياني حاسم

“ليتوال” فاز على الضيف شبيبة القيروان بخماسية كاملة مُقابل هدف وحيد في الجولة ال23 من الدوري التونسي.

اللاعب السابق لفريق نصر حسين داي سجل الهدفين الرابع و الخامس للنجم الساحلي في الدقيقتين ال49 وال64.

الجزائري الآخر الطيب مزياني قدم التمريرة الحاسمة في الهدف الرابع ليصل لتمريرته الحاسمة الثانية اضافة الى تسجيله 6 أهداف في 6 مُباريات مع النجم الساحلي هذا الموسم.

🇩🇿 Tayeb Meziani (Etoile du Sahel) this season:

👤 6 games

⚽️ 6 goals

🎯 2 assists

Meziani was great against today against Kairouan, helping set up the 1st goal, getting an assist on the 4th goal and hitting the post (he also missed a great one-on-one with the keeper) pic.twitter.com/pxRUwGkpH1

— DZfoot English 🇩🇿⚽️ (@DZfoot_EN) April 7, 2021