بوتمان يُمهل النجم الساحلي لتسوية مُستحقاته

وجه اللاعب الدولي الجزائري، زين الدين بوتمان، تنبيها لإدارة فريقه النجم الساحلي التونسي من أجل تسوية مُستحقاته العالقة.

حيث كشف موقع “كووورة العربي” اليوم الخميس أن بوتمان خير إدارة “ليتوال” بين منحه مُستحقاته أو فسخ عقده من جانب واحد.

كما أضاف ذات المصدر أن خريج مدرسة نصر حسين داي منح مهلة لإدارة فريق جوهرة الساحل لتسوية الملف.

وتُجدر الإشارة إلى أن بوتمان كان قد انضم إلى النجم الساحلي في فيفري 2021 بعقد يمتد حتى جوان 2023.