بوتين: أسعار النفط الحالية مقبولة رغم إنخفاضها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأحد، أن أسعار النفط الحالية مقبولة رغم إنخفاضها الحاد الأسبوع الماضي حسب ما نقلته وكالة رويترز.

ويرجع الإنخفاض الحاد في أسعار النفط إلى مخاوف إنتشار فيروس كورونا عالميا.

وستعقد منظمة أوبك وخارجها في فيينا الأسبوع الجاري لتبني قرار بشأن إتفاق خفض الإمدادات الذي ينتهي العمل به نهاية شهر مارس وقال بوتين “مستوى أسعار النفط الحالي مقبول بالنسبة لميزانية روسيا وإقتصادنا.”

وأضاف بوتين أنه من الصعب التنبؤ بتحركات أسعار النفط في المستقبل وينبغي أن تستعد روسيا لشتى الإحتمالات.