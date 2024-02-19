بوتين: أوكرانيا “مسألة حياة أو موت” بالنسبة لروسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن “ما يحدث” في أوكرانيا هو “مسألة حياة أو موت” بالنسبة لروسيا. بينما بالنسبة للغرب فهو مجرد مسألة “تحسين موقفه التكتيكي”.

وقال فلاديمير بوتين إنه “من المهم” بالنسبة للروس والأجانب على حد سواء “أن يفهموا حالتنا الذهنية. وأن يفهموا مدى حساسية وأهمية ما يحدث حول أوكرانيا بالنسبة لبلدنا”.

وقال، بحسب مقتطف من مقابلة نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي: “بالنسبة (للغرب). يعد هذا تحسنا في موقفهم التكتيكي. لكن بالنسبة لنا، هذا هو مصيرنا، إنها مسألة حياة أو مو”.

وتحدث الرئيس الروسي عن مقابلته الأخيرة مع المضيف الأميركي تاكر كارلسون، التي تحظى بشعبية كبيرة بين المحافظين.

وقد خضعت هذه المقابلة، وهي الأولى التي يجريها فلاديمير بوتين لوسائل الإعلام الغربية. منذ بدء الهجوم الروسي في أوكرانيا في فبراير 2022. لتدقيق شديد. تمت مشاهدته أكثر من 200 مليون مرة على X (تويتر سابقًا).

وفي هذه الرسالة التي استمرت أكثر من ساعتين موجهة إلى الأميركيين والأوروبيين. أكد فلاديمير بوتين بشكل خاص أن هزيمة روسيا في أوكرانيا “مستحيلة” بينما قال إنه مستعد “للحوار” مع الغرب.