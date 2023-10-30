بوتين: إنشاء دولة فلسطينية كاملة السيادة مفتاح حل الصراع في الشرق الأوسط

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مفتاح حل الصراع في الشرق الأوسط هو إنشاء دولة فلسطينية كاملة السيادة.

وفي تصريحات له بشأن الأحداث المرعبة في غزة والدور الأميركي، قال بوتين إنه “لا يمكن بأي شكل من الأشكال تبرير الأحداث المرعبة في غزة”.

وأضاف الرئيس الروسي أن “الولايات المتحدة غير راضية عن مشاركة روسيا في تسوية بالشرق الأوسط وتسعى لنشر الفوضى”.

وختم بالقول إلى أن النخب الحاكمة الأميركية وأتباعها تقف وراء الصراع في الشرق الأوسط وأوكرانيا.