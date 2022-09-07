بوتين: الأزمة الغذائية في العالم ستتضاعف وهذا أمر مؤسف
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاربعاء، أن الأزمة الغذائية في العالم ستتضاعف معبرا عن أسفه بهذا الحصوص.
وأوضح الرئيس الروسي إن شراء الدول الغربية الطعام يدفع نحو ارتفاع الأسعار، وهو ما يمكن أن يتحول إلى مأساة لأشد البلدان فقرا حول العالم.والتي تواجه نقصا في الغذاء والطاقة وغيرها من السلع الحيوية”،
بالمقابل أكد الرئيس الروسي أن بلاده نجحت في مواجهة العدوان الاقتصادي الغربي.
منوها في الوقت ذاته الى ان الجزء الأكبر من كميات الحبوب الأوكرانية تم تصديرها إلى الغرب وليس إلى الدول الفقيرة.
الى جانب ذالك اشار الرئيس الى ان الوضع الاقتصادي بروسيا مستقر رغم بعض المشاكل في شركات كانت مرتبطة بدول أوروبية وسيعمل على دعمها.
وأضاف بوتين أنه يعمل على إنشاء خطوط أنابيب جديدة لنقل الغاز بعضها يمر عبر منغوليا إلى الصين.
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بوتين يصدر قرارا عسكريا جديدا
كما أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرارا يقضي برفع عدد أفراد القوات المسلحة الروسية بمقدار 137 ألف جندي.
وفي هذا السياق، وقع الرئيس الروسي مرسومًا يقضي بزيادة عدد أفراد القوات المسلحة بمقدار 137 ألف جندي ليكون العدد الإجمالي 1150628 فردًا.
و كان قوام القوات المسلحة الروسية وفق المروسوم السابق الموقع في سنة 2017، هو 1،902،758، بما في ذلك 1،013،628عسكريًا.
كما ينص المرسوم الجديد على “تحديد قوام القوات المسلحة للاتحاد الروسي بـ 2039758، بما في ذلك 1150628 فردًا عسكريًا”.
بوتين يعلق على مقتل ابنة عقله المدبر
كما اعتبر الرئيس الروسي فلايمير بوتين، أن قتل داريا دوغين في انفجار سيارتها جريمة دنيئة ووحشية.
وقال بوتين في رسالة تعزية نشرها الكرملين وموجّهة إلى عائلة الشابة التي قُتلت السبت. “جريمة دنيئة ووحشية وضعت حدًّا لحياة داريا دوغين قبل أوانها”.
وفي أول تعليق له على مقتل ابنة ألكسندر دوغين، وصف بوتين داريا بأنها “كانت لامعة وموهوبة وتمتلك قلبًا روسيًّا حقيقيًّا”.
وأعلن الكرملين أن الرئيس بوتين وقع مرسوما بمنح “وسام الشجاعة” للصحفية داريا دوغين بعد وفاتها. تكريما لها على شجاعتها وتفانيها في أداء واجبها المهني.
وكشفت لجنة التحقيقات الروسية تفاصيل مقتل داريا دوغين، ابنة السياسي الروسي ألكسندر دوغين. الذي يوصف بالعقل المدبر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأكدت لجنة التحقيقات ثبوت زرع عبوة ناسفة أسفل السيارة قريبا من السائق أدت لمقتل داريا دوغين. التي كانت تقود السيارة، على الفور.