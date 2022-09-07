بوتين: الأزمة الغذائية في العالم ستتضاعف وهذا أمر مؤسف

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاربعاء، أن الأزمة الغذائية في العالم ستتضاعف معبرا عن أسفه بهذا الحصوص.

وأوضح الرئيس الروسي إن شراء الدول الغربية الطعام يدفع نحو ارتفاع الأسعار، وهو ما يمكن أن يتحول إلى مأساة لأشد البلدان فقرا حول العالم.والتي تواجه نقصا في الغذاء والطاقة وغيرها من السلع الحيوية”،

بالمقابل أكد الرئيس الروسي أن بلاده نجحت في مواجهة العدوان الاقتصادي الغربي.

منوها في الوقت ذاته الى ان الجزء الأكبر من كميات الحبوب الأوكرانية تم تصديرها إلى الغرب وليس إلى الدول الفقيرة.

الى جانب ذالك اشار الرئيس الى ان الوضع الاقتصادي بروسيا مستقر رغم بعض المشاكل في شركات كانت مرتبطة بدول أوروبية وسيعمل على دعمها.

وأضاف بوتين أنه يعمل على إنشاء خطوط أنابيب جديدة لنقل الغاز بعضها يمر عبر منغوليا إلى الصين.

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