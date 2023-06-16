بوتين: الاستراتيجية الروسية نجحت وإكتسبت زخما كبيرا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة له بالمنتدى الاقتصادي الدولي بطرسبورغ، اليوم الجمعة، أن الاستراتيجية الروسية نجحت واكتسبت زخما كبيرا.

ولفت الرئيس الروسي، في أشغال هذا المنتدى والذي يحضره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كضيف شرف، أن الربع الثاني من العام الماضي كان الأصعب، حينما تطورت الأمور بسرعة. مؤكدا أنه اليوم يمكنه القول بكل تأكيد إن الاستراتيجية الروسية نجحت.

مشيرا إلى أن الاستراتيجية التي اختارتها السلطات والأعمال الروسية نجحت وتكتسب زخما. كما نجحت دولته في وضع سياسات اقتصادية وضريبية متوازنة.

وحول العقوبات الغربية على روسيا، أورد بوتين، أنه وبالرغم من هذا الحصار الإقتصادي، زاد الناتج المحلي الروسي، بنسبة 3.3% في أفريل الماضي. كما بلغت مؤشرات الصناعات التحويلية 2.9% على الرغم من تعرض هذا القطاع للضربة الأكبر من الحصار.

مشيرا إلى أن ما تحدثوا عنه في العام الماضي نتيجة للعمل المشترك للحكومة ورجال الأعمال، وهو ما أعدوه ونفذوه على أرض الواقع وأتى بثماره الآن.

وأكد الرئيس الروسي، إلى أن التضخم في روسيا الآن أقل بكثير من دول عديدة في الغرب ودول الاتحاد الأوروبي. حيث بلغ التضخم في روسيا عند 2.2 بالمائة في سابقة تاريخية. مشيرا إلى أن المنظومة المالية في روسيا بشكل عام مستقرة.