بوتين: الحرب مع الغرب ستكون مختلفة عن العملية العسكرية بأوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد أن المواجهة العسكرية مع الغرب هي أمر “مختلف تماما”. عن العملية العسكرية الخاصة التي تشنها موسكو في أوكرانيا.

وقال بوتين – معلقا على التوصيات التي ناقشها الكونجرس الأمريكي بشأن التحضير لحرب متزامنة مع روسيا والصين. وفقا لما أوردته وكالة أنباء تاس الروسية – “لا أعتقد أن هذه الفكرة ينبغي أو يمكن أن تخطر على بال أشخاص. في كامل قواهم العقلية ولكن إذا حدث ذلك فإنه يجعلنا حذرين”.

وأضاف “نحن جميعا نستعد للحرب ولكننا ننطلق من حقيقة أننا نريد السلام، وإذا كانوا يريدون القتال مع روسيا. فهذا أمر جيد، فنحن مستعدين لذلك”.

وعلى صعيد متصل .. أعلن الرئيس الروسي فشل الهجوم الأوكراني المضاد بالكامل. مؤكدا أن الجيش الروسي يواصل تعزيز مواقعه في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا ومقاطعة زابوروجيا وجمهورية دونيتسك.

وقال بوتين – في تصريحات له حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) – “إن الهجوم المضاد الذي يقال إنه متوقف فشل. بشكل كامل وإن الجانب الأوكراني يحضر لعمليات هجومية نشطة جديدة نراها ونعرفها ونرد عليها بشكل مناسب أيضا “.

وأضاف ” تواصل قواتنا تحسين مواقعها على طول الجبهة في مساحة كبيرة تشمل محاور كوبيانسك. في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، ومقاطعة زابوروجيا، ومدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك”.