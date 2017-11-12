بوتين.. الحل سياسي وليس عسكري بسوريا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بويتن بعد لقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنهما إتفقا على بيان مشترك بخصوص سوريا.

الكرملن، أضاف أن خبراء روس، أمريكيين أعدو وثيقة تفاهم، اتفق عليها كل من سيرغي لافروف وريكس تلرسون وزيري خارجية البلدين.

وأضاف البيان المشترك، أن الحل في سوريا سياسي وليس عسكري،ويجب أن يكون في أطر عملية جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي.

بيان الرئيس الأمريكي والروسي، شدد على التنفيذ التام لقرارات مجلس الأمن رقم 2254 ذي الصلة.

كما شدد الرئيسان على سيادة سوريا وإستقلالها ووحدة أراضيها، ودعم الجهود الرامية إلى إنجاحها.

وكانت عدسات المصورين، التقطت صور لبوتين وترامب في منتجع دانانج بعد حضورهم إجتماع أبيك بفيتنام