بوتين: الرئيس تبون زعيم.. يحترم مصالحه الوطنية ومصالحنا جميعا

شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على جهود الوساطة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية.

كما شكر بوتين، الرئيس تبون، على حضور منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وهو ما اعتبره نابعا من كونه زعيما، وكونه يحترم مصالحه الوطنية ومصالحنا جميعا.

وأورد بوتين، في ختام كلمته بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: “الرئيس الجزائري أبدى إهتمامه بما يحدث في أوكرانيا، وقال بشكل علني أنه يدعو إلى السلام وأبدى رغبته في التوسط في هذا المجال.. شكرا جزيلا لكم على رغبتكم في دعمنا ودعم الجهود الروسية في التسوية السلمية في أوكرانيا”.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن العلاقات مع الجزائر، قديمة وودية، فالشعب الروسي يحب الشعب الجزائري.

وواصل بالقول: “منذ 1954 وألى 1962، أنتم حاربتهم من أجل الاستقلال وخسرتم مليون ونصف مليون شهيد.. وحتى بعد حصولكم على الاستقلال، وفي سنوات 1963 و1964، أجرى الجيش الفرنسي تجارب نووية في الصحراء وهذا بالقرب من الجزائر وعواقبه وخيمة جدا”.

وأكد الرئيس الروسي، أن بلاده تملك علاقات ودية مع الجزائر ودول افريقيا والدول العربية. حيث تضرب هذه العلاقات بجذورها إلى الآلاف من السنين. ووصف بوتين هذه العلاقات بأنها متجذرة وودية ومتعمقة، مؤكدا أن زعماء هذه البلدان يسترشدون بمصالحهم الوطنية قبل كل شيء.