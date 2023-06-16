بوتين: بعض الأعداء تعودوا على الهيمنة لكن كنا وسنبقى لاعبا على الساحة الدولية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن مساعدة روسيا في البرامج الغذائية للدول الإفريقية التي تعاني من الفقر.

وأضاف الرئيس الروسي خلال افتتاحه المؤتمر الاقتصادي العالمي أن لدى روسيا بعض الأعداء إلى جانب الأصدقاء. وهؤلاء تعودوا على الهيمنة والاستغلال. ولا يرغبون في أن تكون لدى الدول الأخرى أنظمة بنكية ولا يرغبون بأي منافسة، ويكبحون مراكز التنمية والتطور.

وأضاف الرئيس الروسي فلايمير بوتين “روسيا كانت وستبقى لاعبا على الساحة الدولية”.

وأعلن بوتين عن تحدد آلية لعمل الحسابات العابرة للحدود، وفتح حسابات للشركات الأجنبية.

كما كشف الرئيس الروسي بوتين أن 90% من التعاملات في الاتحاد الأوراسي تجري بالعملة الوطنية الروبل.

وقال بوتين “علينا أن نطور ونحدث آليات التصدير لتكون أكثر مرونة وسهولة لقطاع الأعمال. ونحن اليوم نخرج إلى أسواق صديقة، نحتاج أن نتكيف معها من خلال ضمان وتأمين البضائع. ودعم المنتجين والمصدرين، وإعطائهم مزيدا من الضمانات”.

وشدد بوتين على ضرورة الترويج للبضائع الروسية عبر الإنترنت. مشيرا أنه يمكن لأي أعمال صغيرة أن تجد سوقا لها عبر الإنترنت.

كما اقترح الرئيس الروسي بوتين عفوا عن الانتهاكات القسرية للعملة، والتي ارتكبت خلال فترة التجميد.

وأضاف الرئيس الروسي بوتين”حافظنا على نمو اقتصادنا وهو ما أصبح جليا للجميع. المشاركة في الأسواق العالمية لا زالت موجودة، ونحن نشارك مع كثير من الشركات. ودعمنا مستوى المعيشة الجيدة للأسر الروسية. وقمنا بتعويض أضرار الحصار الاقتصادي وخروج الشركات الأجنبية”.

كما تابع بوتين ” إن اقتصاد المبادرات يتطلب زيادة القدرات الصناعية وتعزيز البنى التحتية واستخدام التقنيات الحديثة. وبناء مجالات صناعية جديدة. وحتى تلك القطاعات التي لم تظهر سابقا فلديها الآن فرصة، وهو ما يتطلبه اقتصاد المبادرات”.

كما شدد بوتين أن رفع مؤشر القيمة المتوسطة للدخل ليصل إلى 6.3% ليصل إلى 18.5% في العام 2024. ليكون أعلى من نسبة التضخم في البلاد.