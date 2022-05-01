بوتين: حظر استخدام وسائل حماية أمن المعلومات من دول غير صديقة
وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، مرسومًا يحظر استخدام وسائل لحماية أمن المعلومات فى روسيا. منشأها دول غير صديقة، اعتبارًا من الأول من جانفي 2025.
وجاء في في نص المرسوم، الذي أوردته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية “من أجل تعزيز استقرار وأمن إدارة مصادر المعلومات. في الاتحاد الروسي، قررت: إنه اعتبارًا من الأول من جانفي 2025، يُحظر على المؤسسات استخدام وسائل لحماية أمن المعلومات. منشأها دول ترتكب أعمالًا عدائية ضد الاتحاد الروسي وكياناته القانونية وأفراده. أو تنتجها مؤسسات خاضعة للولاية القانونية لتلك الدول أو خاضعة لسيطرتها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تابعة لها”.
كما وقع الرئيس الروسي في وقت سابق من اليوم، قانونًا يحظر على البنوك الروسية إرسال معلومات عن عملائها. ومعاملاتهم إلى السلطات المختصة في الدول التي تفرض عقوبات على روسيا. أو مواطنيها أو منظماتها، ضمن حزمة قوانين جديدة تهدف لمواجهة العقوبات المفروضة على روسيا. على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
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بوتين: لدينا سلاح لن نتباهى به بل سنستخدمه
حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأطراف الخارجية من التدخل في الأحداث الأوكرانية وتوعّد برد صاعق.
وأكد فلاديمير بوتين أن روسيا في حال تعرضها لأي تهديد استراتيجي ستستخدم أسلحة لا يمتلكها أي من خصومها.
وقال بوتين في كلمة ألقاها أمام أعضاء المجلس التشريعي في الجمعية الفدرالية الروسية في بطرسبورغ: “كل القرارت بهذا الشأن جاهزة”.
وتابع: “إذا ما أراد أحد من الخارج أن يتدخل في الوضع في أوكرانيا ويخلق تهديدا استراتيجيا وغير مقبول. فردنا سيكون صاعقا، وجميع القرارات بهذا الشأن قد اتخذت”.
وجدد بوتين التأكيد على أن كافة أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا سيتم تحقيقها دون أدنى شك. لضمان أمن دونباس وشبه جزيرة القرم الروسية وعموم روسيا.
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الدفاع الروسية: تدمير منظومة s300 تابعة للجيش الأوكراني و7 مواقع قيادة
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تدمير منظومتين للدفاع الجوي في أوكرانيا إحداهما S-300.
وذلك حسب ما أفاد به المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف، حيث كشف إن الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الجوية الروسية دمرت 38 موقعا عسكريا أوكرانيا.
من بينها 7 مواقع قيادة ونظامان دفاعيان جويان أحدهما s-300 في منطقة نيقولايف، والثاني من نوع Osa AKM”.
وأضاف نفس المتحدث أنه تم تدمير موقعين محصنين و27 موقعا للتدريب وتجمّع المعدات العسكرية الأوكرانية.
وتابع أنه تم القضاء على 210 عناصر مما “وصفتهم “وزارة الدفاع الروسية بالنازيين الأوكرانيين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.