بوتين: خلق فرص للتعاون مع الجزائر في صناعة السيارات والطب النووي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا ستسعى إلى خلق فرص للتعاون في مجال الطب النووي والزراعة وفي مجال صناعة السيارات.

وأضاف الرئيس الروسي، على هامش توقيع العديد من الإتفاقيات مع الرئيس عبد المجيد تبون، أن الجزائر شريك هام بالنسبة إلينا وسنعمل على تعزيز التعاون معا في جميع المجالات.

وأضاف الرئيس الروسي، أن زيارة الرئيس تبون عرفت نشاطا مكثفا وحملت الكثير من الدلالات وكانت في جو عملي وناجحة. حيث تم الإمضاء على إتفاقيات حكومية لتعزيز التعاون. مشيرا إلى أنهم سعداء باستقبال الرئيس تبون في روسيا وسنسعد بحضوره لأشغال منتدى سان بترسبورغ. كون الجزائر شريك مفتاح في العالم العربي وإفريقيا.

وأكد بوتين، أن على صعيد التعاون الثنائي تم تشييد في الجزائر العديد من المنشآت الصناعية والطاقوية تم إنشاء مؤسسات ومصانع كبيرة وعدد كبير لا يزال لحد اليوم. وعلى امتداد السنوات تحتل الجزائر موقف الدول الرائدة للشركاء لروسيا في القارة الإفريقية. وشهد حجم المبادلات مايقارب 73 بالمائة.

كما أشار بوتين، إلى أن هناك تعاون ناجح في مجال الطاقة لأن روسيا والجزائر دول مصدرة للغاز بشكل كبير . ومن المزمع عقد الجلسة الـ11 في النصف الثاني في موسكو لتعزيز الاتصالات العملية وترويج المشاريع الواسعة.

وأوضح في ذات السياق، أن الجزائر وروسيا تقوم بالتعاون في مجال الطاقة وهناك شركات روسية منذ فترة في هذا المجال. على غرار شركة “قازبروم” gazprom مع سوناطراك في تطوير الخفر في الصحراء وهناك مشاريع واسعة. كما أن الجزائر تولي اهتماما لتطوير الطاقة النووية. وشركة “روساطوم” تملك خبرة كبيرة ومستعدة للمشاركة في مختلف المشاريع على غرار الطاقة الطب الننوي والزراعة وقطاع الأعمال في تركيب السيارات والنقل والفضاء المفتوح والإتصال. كما تستعد روسيا لتوريد العتاد وصيانته وتنظيم الإنتاج المحلي وتكوين الكوادر الجزائرية وتدريبهم في الجزائر وروسيا.

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