بوتين: دور إفريقيا على الساحة الدولية يزداد

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن دور إفريقيا على الساحة الدولية آخذ في الازدياد.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، فقد أكد الرئيس الروسي، خلال اللقاء الذي جمع بينه وبين الرئيس السنغالي، ماكي سال، أن بلاده سوف تعمل على تطوير العلاقات مع القارة الإفريقية.

وأشار بوتين إلى أن روسيا دائما ما كانت تدعم إفريقيا في صراعها ضد الاستعمار.

كما ذكر بوتين باستقبال روسيا منذ ثلاثة أعوام لقمة روسيا إفريقيا. التي وضعت العلاقات الروسية الإفريقية على عتبة مرحلة جديدة، تؤكد فيها روسيا على اهتمامها بالقارة السمراء.

كما نوه الرئيس الروسي إلى أنه خلال الأشهر الأولى من العام الجاري فقد ارتفع التبادل التجاري بنسبة 34%. مؤكدا أن بلاده تعتزم المضي قدما في هذا المسار.

ومن جهته، قال الرئيس السنغالي بأن الأزمة الراهنة قد عقدت الأمور، خاصة فيما يتعلق بالحبوب والأسمدة. وفيما يتعلق بالأمن الغذائي في القارة الإفريقية.

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