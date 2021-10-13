بوتين: رفعنا إمدادات الغاز لأوروبا بنسبة 15% ولا نستخدمها كسلاح ضغط

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده رفعت إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا بنسبة 15% في المجمل. ومستعدة لزيادتها بالكمية التى يطلبها الشركاء.

ونفى الرئيس الروسي في كلمة أمام منتدى “أسبوع الطاقة الروسى” اليوم الأربعاء استخدام بلاده للغاز كسلاح للضغط السياسي.

وأضاف الرئيس الروسي “نقوم بزيادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وإجمالا زادت هذه الإمدادات بنسبة 15 بالمئة”.

وأوضح الرئيس الروسي أن بلاده رفعت الإمدادات بنسبة 10%عبر خطوط أنابيب الغاز. وبنسبة 13 بالمئة للغاز الطبيعي المسال.

وأكد أن روسيا كانت دائما تنفذ التزاماتها التعاقدية بتوريد الغاز إلى أوروبا.