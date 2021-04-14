بوتين: روسيا تبني أقوى أسطول كاسحات جليد في العالم

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا تبني أقوى أسطول كاسحات جليد في العالم.

وجاء تصريح بوتين خلال اجتماع لمجلس لجنة الجمعية الجغرافية الروسية.

وأشار بوتين أنه نتيجة لذلك، يمكن أن تصبح الحركة على طول طريق بحر الشمال في السنوات المقبلة على مدار العام.

وتعتبر كاسحة الجليد “ليدر” هي المستقبل القريب للأسطول المدني الروسي.

وهذا بفضل المحركات النووية التي تبلغ طاقتها 160 ألف حصان، وتندفع بسرعة 22 عقدة في المياه العادية.

وتعد الميزة الرئيسية المتوقعة للسفينة هي القدرة على كسر الجليد بسماكة تزيد على أربعة أمتار.

وهو ما سيجعل من الممكن تمرير السفن لأي غرض على طول طريق بحر الشمال على مدار السنة.