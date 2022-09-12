بوتين: روسيا تعاملت بنجاح مع الضغوطات الغربية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن بلاده تعاملت بنجاح مع الضغوطات الغربية مضيفا ان تكتيك الحرب الاقتصادية الخاطفة لم ينجح.

كما أضاف الرئيس الروسي، أن التضخم انخفض بحلول 5 سبتمبر إلى 14.1% وهناك توقعات بأن يصل إلى حوالي 12% هذا العام.

من جانبه أوضح قيصر روسيا، ان التخلص من الاعتماد على الدولار الأمريكي يعتبر أمرا حتميا.

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